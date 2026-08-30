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Wajib Tahu! Lima Hal Sederhana Ini Gejala Gagal Ginjal pada Tubuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:05 WIB
Wajib Tahu! Lima Hal Sederhana Ini Gejala Gagal Ginjal pada Tubuh
Ilustrasi mata bengkak jadi gejala gagal ginjal. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Ginjal memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menyaring racun sisa metabolisme. Namun, sering kali perubahan fisik yang disebabkan oleh menurunnya fungsi organ vital ini tidak disadari sejak dini.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal dan Hipertensi, dr. Decsa Medika Hertanto dalam unggahan video di Instagramnya membagikan daftar lima gejala utama gagal ginjal yang paling sering dijumpai di ruang praktik medis.

“Top 5 gejala gagal ginjal. Disclaimer, saya dokter ginjal, dan 5 gejala yang tak sebutin nanti itu berdasarkan kasus-kasus yang sering tak temuin,” ujar dr. Decsa, dikutip Minggu (30/8/2026).

Gejala Gagal Ginjal

Salah satu pertanda awal yang paling mudah terlihat adalah akumulasi cairan di area mata maupun ekstremitas bawah seperti kaki hingga menyebabkan kaki dan mata bengkak.

“Di nomor 5, biasanya kaki dan mata bengkak. Nah, ginjal itu fungsinya untuk ngebuang kelebihan air. Jika ginjal rusak, maka ginjal nggak bisa buang cairan. Jadi numpuk di dalam tubuh dan bikin bengkak,” tuturnya.

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