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Apakah Soda Aman untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi? Ini Kata Ahli Gizi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |18:05 WIB
Apakah Soda Aman untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi? Ini Kata Ahli Gizi
Ilustrasi air soda. (Foto: dok Magnific/KamranAydinov)
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JAKARTA - Soda water atau air soda sering dianggap sebagai minuman yang lebih sehat. Minuman ini umumnya tidak mengandung gula dan kalori, tetapi tetap memberikan sensasi soda yang menyegarkan sehingga sering dijadikan alternatif minuman bersoda manis.

Soda mengandung natrium, lalu apakah dapat memengaruhi orang yang memiliki tekanan darah tinggi? Ahli gizi menjelaskan bahwa masalah pencernaan justru bisa menjadi hal yang lebih perlu diperhatikan.

Ada Dua Jenis Soda

Menurut ahli diet Sophie Trotman yang dilansir dari The Standard, soda secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu air berkarbonasi secara alami dan soda yang diberi karbonasi secara buatan.

Beberapa produk menambahkan natrium untuk membuat rasanya lebih mirip dengan sparkling water alami. Namun, penambahan tersebut tentu membuat asupan natrium menjadi lebih tinggi.

Hati-hati bagi Penderita Asam Lambung

Air soda biasanya mengandung lebih banyak natrium dibandingkan air putih biasa. Mengonsumsi natrium dalam jumlah berlebihan memang dapat meningkatkan tekanan darah.

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