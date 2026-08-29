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Lingkar Perut Ternyata Tidak Boleh Lebih dari 80 atau 90 Cm, Ini Penjelasan Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |11:05 WIB
Lingkar Perut Ternyata Tidak Boleh Lebih dari 80 atau 90 Cm, Ini Penjelasan Dokter
Lingkar perut. (Foto: Freepik)
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MENJAGA kesehatan tubuh tidak hanya soal angka di atas timbangan. Ada satu ukuran sederhana namun krusial yang kerap terlewatkan yaitu lingkar perut.

Jika pita meteran kamu menunjukkan angka yang melebihi batas ideal, ada baiknya mulai waspada terhadap ancaman kesehatan yang mengintai di baliknya. Sebab ternyata, lingkar perut tidak boleh lebih dari 80 atau 90 sentimeter (cm).

Awas, Lingkar Perut Bisa Pengaruhi Penyakit Jantung

1. Ukuran Lingkar Perut

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Noah Jefferson Permana, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya mengimbau masyarakat lebih memperhatikan ukuran pinggang. Hal ini wajib dilakukan demi mencegah berbagai penyakit kronis.

“Sebagai dokter, buat pejuang sehat, yuu pastiin lingkar perut kamu <90 cm buat pria atau <80 cm buat wanita, sini aku jelasin,” ujar dr. Noah.

Menurut dr. Noah, penumpukan lemak berlebih di area perut dikenal dalam dunia medis sebagai obesitas sentral. Kondisi ini jauh dari kata sepele karena berkaitan erat dengan keberadaan lemak visceral, lemak berbahaya yang membungkus organ-organ vital di dalam rongga perut.

“Emangnya kenapa kalau lebih? Nama kerennya, obesitas sentral, tapi ini gaa keren karena lemak viseral numpuk, hormon ‘radang’ naik, risiko resistensi insulin, diabetes, jantung, fatty liver, bahkan kanker,” tegas dia.

 

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