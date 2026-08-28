Profil dan Potret Julia Estelle yang Umumkan Kehamilan Anak Kedua

Profil dan Potret Julia Estelle yang Umumkan Kehamilan Anak Kedua (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Julie Estelle yang kini tengah menantikan kelahiran buah hati keduanya bersama sang suami, David Tjiptobiantoro. Momen kehamilan tersebut dibagikan Julie melalui sebuah foto maternity yang memperlihatkan baby bump-nya.

Dalam unggahan di Instagram, Julie tampil anggun dengan busana yang memperlihatkan bentuk perutnya yang semakin membesar. Senyum yang terpancar dari wajahnya turut memperlihatkan kebahagiaan dalam menjalani kehamilan kedua.

Julie kemudian menuliskan pesan singkat yang mengisyaratkan bahwa keluarga kecilnya bersama David akan segera bertambah.

“Soon to be the four of us,” tulis Julie Estelle melalui unggahannya.

Profil Julie Estelle

Julie Estelle Gasnier merupakan aktris dan model Indonesia yang telah berkarier di industri hiburan selama bertahun-tahun. Ia lahir di Jakarta pada 4 Januari 1989.