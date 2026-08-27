Kecoa di Rumah? Jangan Langsung Diinjak, Bisa Tebarkan Bakteri Berbahaya

KECOA tiba-tiba muncul di sudut rumah kerap membuat siapa saja refleks mengambil langkah cepat untuk menyingkirkannya dengan cara menginjak. Ternyata, kebiasaan ini bisa datangkan bahaya loh!

Ya, kecoa yang diinjak sampai gepeng ternyata bisa tebarkan bakteri berbahaya. Bakteri ini tetap mengintai, meskipun kecoa sudah dibuang ke tempat sampah.

1. Bahaya Kecoa

Praktisi Bisnis Lingkungan, Bang Sap dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa menginjak kecoa hingga gepeng dan perutnya pecah justru menjadi sarana penyebaran bakteri jahat di dalam hunian.

"Kecoa yang kamu injak sampai gepeng, terus cuma disapu itu, ternyata bisa bawa penyakit, loh! Buat kita, yang penting kan bangkainya dibuang, disapu, lantai bersih lagi, selesai. Gitu, kan?" ungkap Bang Sap.

Menurutnya, bahaya kecoa sebenarnya bukan terletak pada tubuhnya yang beracun, melainkan habitat hidupnya yang berada di tempat kotor seperti selokan, tumpukan sampah, dan sisa makanan. Lingkungan lembab dan kotor tersebut menjadikan tubuh kecoa sebagai kendaraan bagi berbagai mikroorganisme penyebab penyakit.

Saat tubuh kecoa terinjak hingga hancur, cairan serta isi perutnya akan terhempas dan mengontaminasi area sekitarnya.

"Tapi, waktu tubuhnya kegeprek, isi perutnya ikut tercecer dan sebagian membawa bakteri yang nggak kelihatan oleh mata kita. Kecoa berisiko bukan karena tubuhnya beracun, tapi karena dia hidup di selokan, sampah, dan sisa makanan. Tubuhnya jadi kendaraan buat bakteri seperti E. coli dan Salmonella," jelas dia.