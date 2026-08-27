Pakai Celana Ketat Bisa Bikin Vagina Infeksi? Ini Jawabannya

JAKARTA - Mengenakan celana terlalu ketat dalam waktu lama dapat membuat area vagina terasa tidak nyaman. Gesekan kain, keringat yang terperangkap, hingga minimnya sirkulasi udara dapat memicu iritasi pada vulva dan meningkatkan risiko munculnya keluhan seperti gatal atau kemerahan.

Keluhan tersebut cukup umum dialami perempuan, terutama setelah menggunakan jeans ketat, legging, atau pakaian olahraga dalam waktu lama. Meski demikian, iritasi pada area intim tidak selalu berarti terjadi infeksi.

Mengapa Celana Ketat Bisa Menyebabkan Iritasi?

Melansir laman Familiprix, vulva merupakan bagian luar organ genital perempuan yang memiliki kulit sensitif. Ketika terus-menerus bergesekan dengan pakaian yang terlalu ketat, kulit di area tersebut dapat mengalami iritasi.

Beberapa kondisi yang dapat memperburuk keluhan antara lain:

1. Gesekan pada Kulit