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Kisah Unik Shanju dan Jonatan Christie sang Tunggal Putra Nomor 1 Dunia: Asal-usul Pemilihan Nama Anak hingga Inisial LJC

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |09:05 WIB
Kisah Unik Shanju dan Jonatan Christie sang Tunggal Putra Nomor 1 Dunia: Asal-usul Pemilihan Nama Anak hingga Inisial LJC
Jonatan Christie dan Shanju. (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)
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KISAH Shanju dan Jonatan Christie sang pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia menarik diulas. Kini, salah satu cerita menarik yang tersaji dari pasangan ini soal pemberian nama putranya.

Ternyata, ada makna mendalam yang tersaji pada nama putra Jonatan dan Shanju. Jonatan Christie pun ikut turun tangan dalam pemberian nama tersebut.

Jonatan Christie dan Shanju

1. Kisah Shanju dan Jonatan Christie

Pasangan Shania Junianatha atau Shanju eks JKT48 dan pebulu tangkis Jonatan Christie memiliki kisah tersendiri dalam memilih nama untuk putra pertama mereka. Buah hati yang lahir pada 24 Agustus 2024 itu diberi nama Leander Jayden Christie.

Nama tersebut bukan sekadar rangkaian kata. Shanju mengungkapkan bahwa masing-masing bagian dari nama sang putra memiliki makna khusus, sekaligus mencerminkan peran dirinya dan Jonatan dalam memilih nama.

Saat membuka sesi tanya jawab dengan pengikutnya di media sosial, Shanju mendapat pertanyaan mengenai siapa yang memberikan nama untuk putra mereka. Ia kemudian mengungkapkan bahwa nama depan merupakan pilihannya, sedangkan nama tengah diberikan oleh Jonatan Christie.

"Leander: mamanya. Jayden: papanya," tulis Shanju.

Nama Leander dipilih Shanju bukan tanpa alasan. Menurut penjelasannya, Leander memiliki makna lelaki yang berani seperti singa. Nama tersebut juga memiliki arti khusus bagi keluarga mereka karena Shanju menyebut Leander akan digunakan sebagai nama baptis sang buah hati.

Sementara itu, nama Jayden merupakan pilihan Jonatan Christie. Shanju menjelaskan bahwa Jayden memiliki makna yang berkaitan dengan Tuhan. Ia kemudian menyatukannya dengan nama belakang sang suami, Christie.

"Leander: lelaki yang berani seperti singa (mau dijadiin nama baptis). Jayden: Tuhan maha tau. Christie: nama belakang bapaknya," jelas Shanju.

Dengan demikian, nama Leander Jayden Christie menjadi perpaduan pilihan kedua orang tuanya. Nama tersebut seolah menjadi doa Shanju dan Jonatan agar putra mereka tumbuh menjadi sosok pemberani, memiliki keyakinan, serta menjalani kehidupannya dengan baik.

 

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