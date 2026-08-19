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Ogah Pakai Gaya VOC, Aura Kasih Curhat Tantangan Didik Anak Gen Alpha

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |23:05 WIB
Ogah Pakai Gaya <i>VOC</i>, Aura Kasih Curhat Tantangan Didik Anak Gen Alpha
Aura Kasih. (Foto: dok Okezone/Ravie Wardani)
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JAKARTA - Artis Aura Kasih membagikan pengalamannya dalam membesarkan sang putri, Arabella. Sebagai orang tua tunggal, pelantun Mari Bercinta ini mengakui bahwa mendidik anak generasi Alpha memiliki tantangan tersendiri yang sangat jauh berbeda dengan zamannya dulu.

Aura menyebut anak-anak zaman sekarang, sangat kritis dan memiliki perasaan yang sensitif. Hal ini membuatnya harus memutar otak agar tidak menerapkan pola asuh yang terlalu keras atau yang ia istilahkan dengan gaya 'VOC'.

"Dulu kan kita apa dikit emak kita dulu VOC banget kan, marah kalau enggak disentak dipukul gitu kan. Ini kan enggak bisa gitu, ini anak disentak apa bete dong, badmood. Kayak aduh nih kok soft banget ya gitu anak sekarang emang kayak gitu," ujar Aura Kasih saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Gaya VOC Bisa Berdampak bagi Kesehatan Mental

Aura Kasih menyadari bahwa anak-anak sekarang sangat vokal dalam mengkritik orang tua. Ia pun merasa pola asuh keras justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental sang anak di masa depan.

"Aku juga harus jaga nih karena agak repot nih Alpha, beneran lebih kritis dari Gen Z. Takutnya ke depannya juga trauma apalagi zaman sekarang tuh dikit-dikit kan punten ya, anak-anak sekarang apa-apa dikit inner child jelek terus apa-apa dikit mental illness," tuturnya lagi.

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