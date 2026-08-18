Ukuran Penis yang Panjang Lebih Subur, Mitos atau Fakta?

JAKARTA - Ukuran penis kerap dikaitkan dengan berbagai anggapan tentang kejantanan, performa seksual, hingga kesuburan pria. Salah satu yang cukup sering dipercaya adalah anggapan bahwa penis yang lebih panjang membuat seorang pria lebih subur.

Padahal, ukuran penis bukanlah penentu utama kemampuan reproduksi. Kesuburan pria lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah sperma, fungsi organ reproduksi, kondisi hormonal, serta berbagai faktor kesehatan lainnya.

Melansir laman Hims, selain soal kesuburan, ada sejumlah mitos lain mengenai ukuran penis yang masih banyak dipercaya. Berikut penjelasannya.

Penis Lebih Besar Selalu Lebih Baik

Anggapan bahwa penis berukuran besar pasti memberikan kepuasan seksual yang lebih tinggi belum didukung bukti yang cukup kuat.

Kepuasan seksual tidak hanya ditentukan oleh ukuran penis. Hubungan emosional, komunikasi dengan pasangan, teknik seksual, serta pemanasan yang cukup juga dapat berperan penting dalam menciptakan pengalaman seksual yang menyenangkan.

Pada sebagian pasangan, penis dengan ukuran lebih besar mungkin memberikan sensasi yang berbeda. Namun, ukuran yang terlalu besar juga berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman apabila tidak sesuai dengan kondisi anatomi pasangan atau hubungan seksual dilakukan tanpa persiapan yang memadai.