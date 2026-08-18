Meriahkan HUT ke-81 RI, Karakter Lokal Aniwayang Desa Timun Hadir di Central Park 2

JAKARTA — Di tengah semangat perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia memiliki alasan lebih untuk bangga. Aniwayang Desa Timun, karakter kekayaan intelektual (KI) lokal asli Indonesia yang telah mencuri hati jutaan penonton di dalam maupun luar negeri melalui pesona imut dan kisahnya yang menghibur. Istimewanya, mereka akan hadir secara langsung di Central Park 2 mulai 14 hingga 30 Agustus 2026.

Kehadiran Desa Timun merupakan hasil kolaborasi antara Aniwayang Studio dan Central Park 2 sebagai bagian dari rangkaian program Extraordinary Indonesia, sebuah kampanye yang merayakan keberagaman budaya, kreativitas, serta karya terbaik anak bangsa. Melalui kolaborasi ini, Central Park 2 menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan mengapresiasi karya intelektual lokal yang telah berhasil menembus pasar internasional.

"Kami ingin membuktikan bahwa karakter lokal Indonesia mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui, karakter-karakter dari luar negeri yang selama ini mendominasi. Desa Timun adalah bukti nyata bahwa warisan budaya kita bisa dikemas modern, menggemaskan, dan tetap mengedukasi. Dan justru kekayaan budaya kita ini yang menjadi keunikan dan menarik perhatian internasional. Kehadiran kami di Extraordinary Indonesia adalah undangan bagi seluruh keluarga Indonesia untuk bangga pada karya anak bangsanya sendiri," ujar Daud Nugraha, founder Aniwayang Studio dan kreator Desa Timun.

Sebagai salah satu karakter kekayaan intelektual lokal yang telah membuktikan kualitasnya di kancah global, Desa Timun kini telah hadir di lebih dari 13 negara, di antaranya Jepang, Korea Selatan, India, Turki, Jerman, hingga Amerika Serikat. Kehadirannya di Central Park 2 menjadi momentum untuk memperkenalkan kebanggaan Indonesia kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan bahwa karya kreatif anak bangsa mampu bersaing di tingkat dunia.

GM Marcomm and Relations Central Park Mall, Silviyanti Dwi Aryati mengatakan, melalui kolaborasi bersama Aniwayang Studio, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda.