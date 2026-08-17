Wali Kenakan Busana NTT di Istana, Sampaikan Solidaritas untuk Korban Gempa

Grup Band Wali tampil dengan mengenakan busana khas NTT saat mengisi acara HUT ke-81 RI di Istana. (Foto: dok Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta digelar pada Senin (17/8/2026) sore. Sebelum upacara dimulai, acara ini diwarnai pertunjukan musik dari berbagai musisi Tanah Air.

Tak sekedar pertunjukan musik, namun penampilan ini juga sekaligus menyampaikan pesan solidaritas untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah terdampak musibah.

Salah satunya datang dari grup band Wali yang tampil dengan mengenakan busana adat NTT. Penampilan tersebut menjadi bentuk kepedulian Wali terhadap masyarakat NTT di tengah suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dukungan dan Doa untuk NTT

Vokalis Wali, Faank. (Foto: dok Sekretariat Presiden)

Sebelum membawakan lagu Maju Tak Gentar, vokalis Wali yang akrab disapa Faank menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat NTT.

“Selamat sore, kami dari Wali Band pada sore hari ini kami menggunakan pakaian dari NTT sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kami yang terdampak musibah di NTT,” ujar Faank.