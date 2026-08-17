Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Tampil dengan Busana Merah Rayakan HUT ke-81 RI di Istana

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut hadir dalam perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka dalam balutan busana merah. (Foto: dok Okezone/Mei Sada)

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026). Keduanya terlihat duduk berdampingan di antara para tamu undangan.

Raffi tampil mencolok dengan busana merah bermotif tradisional yang dipadukan dengan peci merah. Tak sendirian, Raffi Ahmad tentunya didampingi sang istri, Nagita Slavina. Adapun Nagita terlihat mengenakan busana bernuansa merah marun dengan detail transparan pada bagian leher, senada dengan sang suami.

Gaya Nagita Slavina saat HUT RI ke-81. (Foto: dok Instagram/raffinagita1717)

Saat disorot, Raffi dan Nagita sama-sama terlihat tersenyum ke arah kamera. Raffi bahkan mengangkat kedua tangannya dalam gestur salam.

Sementara Nagita tampak tersenyum lebar di sampingnya. Kehadiran pasangan ini juga mencuri perhatian karena keduanya berada di tengah deretan tamu yang tampil dengan beragam busana adat dari berbagai daerah Indonesia.

Busana Adat Hiasi Hari Kemerdekaan RI

Nuansa budaya memang begitu terasa dalam perayaan HUT ke-81 RI di Istana. Para tamu hadir dengan pilihan pakaian yang merepresentasikan kekayaan tradisi Nusantara, mulai dari busana adat hingga pakaian bernuansa etnik.

Raffi dan Nagita pun tampil kompak dengan pilihan warna merah, yang identik dengan semangat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, busana terbaik juga akan mendapat apresiasi dan menerima hadiah menarik yang akan diumumkan di penghujung acara.

(Agustina Wulandari )

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