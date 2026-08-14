Bau Kaki Tak Kunjung Hilang? Kebiasaan Sepele Ini Bisa Jadi Penyebabnya!

JAKARTA — Kebiasaan sepele seperti memakai kaus kaki berhari-hari atau enggan mengangin-anginkan sepatu ternyata menyimpan risiko kesehatan yang cukup mengganggu. Tanpa disadari, lingkungan sepatu yang lembap dan tertutup menjadi sarana ideal bagi bakteri untuk berkembang biak hingga memicu kondisi kulit yang dikenal sebagai pitted keratolysis.

Penyakit ini membuat permukaan telapak kaki tampak berlubang-lubang kecil mirip kawah kecil dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya menegaskan bahwa kebiasaan malas menjaga kebersihan alas kaki menjadi biang kerok utama masalah ini.

“Harus berapa kali sih diingetin, yang kaus kakinya dipakai berhari-hari, dan sepatu enggak pernah dijemur. Mau nunggu jadi kayak gini (Pitted Keratolysis)?” ujar dr. Cecep dikutip Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh perkembangbiakan bakteri Corynebacterium dan sejenisnya yang sangat menyukai area hangat, lembab, dan tertutup rapat dalam waktu lama. Bakteri tersebut memproduksi enzim khusus yang secara perlahan merusak struktur jaringan kulit telapak kaki.

“Bakteri (Corynebacterium dan sejenisnya) itu betah banget di kaki yang lembab, hangat, dan ketutup lama. Nah, bakteri ini ngeluarin enzim yang ngelarutin keratin alias lapisan kulit paling luar telapak kaki kita. Makanya muncul lubang-lubang kecil kayak kawah,” katanya.