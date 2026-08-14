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Potret Anggun Gaya Kebaya Para Pejabat saat Sidang Tahunan MPR 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |19:05 WIB
Potret Anggun Gaya Kebaya Para Pejabat saat Sidang Tahunan MPR 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2026. (Foto: dok Instagram/puanmaharaniri)
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JAKARTA - Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI 2026 dihadiri oleh para pejabat dan politikus Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara (Gedung Kura-Kura), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (14/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, tentunya hadir pula para pejabat dan politikus perempuan Indonesia dan mengenakan balutan kebaya yang elegan dan mempesona. Yuk, intip siapa saja kah mereka dan seperti apa look kebayanya.

1. Puan Maharani

Sebagai Ketua DPR RI, Puan tampil anggun dengan kebaya hijau olive. Kebaya brokat tersebut mengusung model sunda dengan ribbon applique. Gaya Puan semakin manis dengan selendang hijau dan kain batik yang berwarna senada.

2. Mulan Jameela

Mulan Jameela
Mulan Jameela. (Foto: dok Instagram/mulanjameela1)

Gaya Mulan tampak elegan dan mewah dengan kebaya brokat nuansa butter yellow berpadu biru laut. Payet pada kebaya menambah aksen glamor yang memukau. Hijab yang dikenakan Mulan pun terlihat simple dan formal dengan warna butter yellow.

3. Titiek Soeharto

Titiek Soeharto
Titiek Soeharto. (Foto: dok Ist)

Sebagai politikus, Titiek Soeharto tampil menawan dengan balutan kebaya model baju kurung modern nuansa krem yang kalem. Tak lupa, selendang dengan warna senada tersampir di pundaknya, menambah manis penampilan Titiek.

4. Selvi Ananda

Selvi Ananda
Selvi Ananda. (Foto: dok Okezone)

Sebagai ibu negara, Selvi Ananda bergaya dengan kebaya modern motif floral yang menawan sebagai outer. Selvi mengenakan kebaya silver berkerah V sebagai inner. Ia juga menyampirkan selendang berwarna silver senada kain songket sebagai bawahannya.

(Agustina Wulandari )

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