Dispenser Air Ternyata Lebih Boros Listrik Dibandingkan Kulkas, Kok Bisa?

JAKARTA - Banyak dari kita yang terbiasa membiarkan dispenser air tetap menyala selama 24 jam nonstop di rumah. Alat ini sering dianggap praktis dan tidak terlalu memakan banyak daya. Sebagian besar masyarakat justru mencurigai kulkas sebagai biang kerok membengkaknya tagihan listrik bulanan karena ukurannya yang besar dan harus terus beroperasi.

Padahal, persepsi tersebut justru terbalik; fitur pemanas pada dispenser lah yang secara diam-diam menyedot energi listrik jauh lebih besar. Praktisi bisnis lingkungan sekaligus influencer, Bang Sap melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa konsumsi daya dari saklar pemanas dispenser yang terus aktif bisa mengalahkan penggunaan lemari es di rumah.

“Dispenser air panas dan dingin ternyata lebih boros dibandingkan nyalain lima kulkas sekaligus! Kita kan nganggapnya gak masalah, toh gak terus-terusan mesinnya aktif manasin air, kan? Padahal pemanasnya itu bisa narik sampai dengan 400 watt,” kata Bang Sap, dikutip Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam satu unit dispenser terdapat dua sistem mesin yang bekerja, yaitu pendingin dan pemanas. Dari kedua fungsi tersebut, elemen pemanas mengonsumsi daya yang jauh lebih dominan ketimbang pendinginnya.

“Di dalam dispenser ada dua mesin, yaitu mesin pemanas dan pendingin. Yang pendingin cuma makan sekitar 90-an watt aja, tapi yang memanaskan ternyata lebih boros 4,5 kalinya,” ucapnya.