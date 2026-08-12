Keren! Ini Wanita Pertama yang Finis Hyrox saat Hamil 24 Minggu, Sampai Sabet MURI

JAKARTA - Hyrox kian populer di masyarakat. Olahraga yang menitikberatkan pada latihan beban ini tak hanya diikuti oleh pria, tetapi juga dilirik oleh perempuan. Bahkan, seorang wanita yang tengah hamil berupaya menyelesaikan kompetisi Hyrox yang digelar pada 30 Januari 2026 lalu di Osaka, Jepang, dalam kategori Women’s Open (usia 35-39).

Berdasarkan informasi dari media sosial Museum Rekor Indonesia (MURI), Nabila Qadrianty menjadi wanita hamil pertama yang mengikuti kompetisi Hyrox di usia kehamilan 24 minggu. Ia adalah atlet kebugaran asal Indonesia yang aktif mengikuti kompetisi di berbagai ajang internasional.

Sebelum mengikuti kompetisi tersebut, Nabila telah berkonsultasi dengan dokter dan menyesuaikan intensitas aktivitas sesuai kondisi tubuhnya. Ia berhasil melangkah ke garis finis dengan catatan waktu 2 jam 21 menit 37 detik. Ia menempati peringkat ke-599 secara keseluruhan dan peringkat ke-96 pada kelompok usianya.

Prestasi tersebut menunjukkan ketangguhan, semangat, dan kemampuannya dalam olahraga Hyrox sambil menjaga kehamilannya selama latihan hingga kompetisi. Dengan kegigihannya, Nabila berhasil menyabet penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

Nabila Qadrianty. (Foto: dok Instagram/lalanabil.a)

Lewat Instagram pribadinya, Nabila mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah menyangka meraih rekor MURI, bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun tak pernah terpikirkan.

“Saya hanya mengikuti kata hati dan kompetisi dimulai pada usia kehamilan 24 minggu. Keputusan itu jadi sesuatu yang saya banggakan selamanya: menjadi wanita Indonesia pertama yang menyelesaikan Hyrox saat kehamilan 24 minggu,” tulisnya di caption, dikutip Rabu (12/8/2026).

(Agustina Wulandari )

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