Benarkah Kopi Bisa Bikin Seks Lebih Bergairah?

JAKARTA – Secangkir kopi kerap menjadi pilihan untuk mengusir kantuk dan meningkatkan konsentrasi. Kandungan kafein di dalamnya diketahui dapat membuat seseorang lebih waspada dan berenergi. Namun, muncul pertanyaan lain: apakah efek tersebut juga bisa berpengaruh terhadap gairah dan performa seksual?

Sejumlah penelitian memang pernah mengaitkan konsumsi kafein dengan fungsi seksual, terutama pada pria. Meski demikian, kopi belum dapat dianggap sebagai cara langsung untuk meningkatkan libido atau mengatasi gangguan seksual.

Menurut pakar seks dan hubungan Cam Fraser, kafein dapat meningkatkan kewaspadaan, energi, suasana hati, serta sirkulasi darah. Efek tersebut secara tidak langsung mungkin membuat sebagian pria merasa lebih siap dan percaya diri ketika menjalani aktivitas intim.

Namun, hubungan antara konsumsi kopi dengan fungsi ereksi maupun kadar testosteron masih membutuhkan bukti yang lebih kuat.

Benarkah Dua hingga Tiga Cangkir Kopi Membantu?

Ada anggapan bahwa minum sekitar dua hingga tiga cangkir kopi per hari dapat memberikan manfaat terhadap fungsi seksual pria. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa kopi secara langsung meningkatkan kemampuan seksual.

Efek kafein pada setiap orang juga berbeda. Bagi sebagian orang, kopi dalam jumlah wajar dapat membantu meningkatkan energi. Sementara bagi orang lain, konsumsi terlalu banyak justru dapat menimbulkan jantung berdebar, gelisah, sulit tidur, hingga rasa tidak nyaman.