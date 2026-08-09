Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya Pesona Memikat, Ini Fakta Menarik Gunung Bromo yang Wajib Kamu Tahu!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |16:03 WIB
Punya Pesona Memikat, Ini Fakta Menarik Gunung Bromo yang Wajib Kamu Tahu!
Gunung Bromo. (Foto: dok Indonesia Travel)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hutan di area Gunung Bromo menyita perhatian masyarakat Indonesia. Meski Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menutup seluruh akses kunjungan wisata Gunung Bromo, gunung berapi yang terletak di Jawa Timur ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. 

Pemandangan lautan pasir yang membentang luas serta pesona matahari terbit yang spektakuler membuat ribuan orang berbondong-bondong berkunjung ke sini setiap harinya.

Berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Bromo tidak hanya menawarkan keindahan alam. Gunung ini juga menyimpan sejarah geologi yang unik serta kekayaan budaya yang terjaga selama bertahun-tahun.

Nah, kalau kamu tertarik mengenal Gunung Bromo lebih dekat, yuk simak beberapa fakta menariknya berikut ini seperti yang dilansir dari Kementerian Pariwisata!

Fakta Menarik Seputar Gunung Bromo

1. Sejarah Nama Bromo

Bagi masyarakat setempat, Gunung Bromo merupakan tempat yang disucikan. Nama Bromo sendiri diambil dari nama salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/340/3235009//viral-K9LF_large.jpg
Kebakaran Hutan Semakin Meluas, Gunung Bromo Ditutup Total!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/340/3234438//karhutla-VJ3u_large.jpg
Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 60 Hektare, Jalur Wisata Ditutup Sementara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/340/3233732//kecelakaan-RksL_large.jpg
Minibus Kecelakaan di Jalur Wisata Bromo, 6 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/25/3207744//gunung_bromo-Nzdq_large.jpg
Wisata Gunung Bromo Buka pada 21 Maret Usai Tutup saat Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/519/3159002//mobil_wisatawan_gunung_bromo_terjun_ke_jurang-Bf6Q_large.jpg
Diduga Rem Blong, Mobil Wisatawan Gunung Bromo Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/406/3158325//tanaman_di_bromo_tertutup_salju-gBqh_large.JPG
Fenomena Salju di Gunung Bromo Ternyata Bikin Tanaman Mengering dan Mati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement