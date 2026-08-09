Punya Pesona Memikat, Ini Fakta Menarik Gunung Bromo yang Wajib Kamu Tahu!

JAKARTA - Kebakaran hutan di area Gunung Bromo menyita perhatian masyarakat Indonesia. Meski Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menutup seluruh akses kunjungan wisata Gunung Bromo, gunung berapi yang terletak di Jawa Timur ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan.

Pemandangan lautan pasir yang membentang luas serta pesona matahari terbit yang spektakuler membuat ribuan orang berbondong-bondong berkunjung ke sini setiap harinya.

Berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Bromo tidak hanya menawarkan keindahan alam. Gunung ini juga menyimpan sejarah geologi yang unik serta kekayaan budaya yang terjaga selama bertahun-tahun.

Nah, kalau kamu tertarik mengenal Gunung Bromo lebih dekat, yuk simak beberapa fakta menariknya berikut ini seperti yang dilansir dari Kementerian Pariwisata!

Fakta Menarik Seputar Gunung Bromo

1. Sejarah Nama Bromo

Bagi masyarakat setempat, Gunung Bromo merupakan tempat yang disucikan. Nama Bromo sendiri diambil dari nama salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma.