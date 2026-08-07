6 Cara Memperbesar Ukuran Penis Secara Alami

JAKARTA - 6 cara memperbesar ukuran penis secara alami. Banyak pria mencari cara untuk memperbesar ukuran penis karena alasan kepercayaan diri maupun kepuasan seksual.

Namun, hingga saat ini belum ada metode alami yang terbukti secara ilmiah mampu menambah ukuran penis secara permanen. Meski demikian, sejumlah kebiasaan sehat dapat membantu meningkatkan fungsi seksual, kualitas ereksi, dan penampilan penis saat ereksi.

Melansir laman For Men, ukuran penis umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan hormon sejak masa pertumbuhan. Karena itu, menjaga kesehatan tubuh menjadi langkah yang lebih realistis untuk mendukung performa seksual dibandingkan mengejar klaim pembesaran yang belum terbukti.

Berikut beberapa cara yang dapat membantu menjaga kesehatan penis dan meningkatkan fungsi seksual secara alami.

1. Rutin Berolahraga

Aktivitas fisik secara teratur membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah, termasuk ke organ reproduksi. Aliran darah yang optimal berperan penting dalam menghasilkan ereksi yang lebih baik.

Olahraga aerobik seperti jalan cepat, berlari, berenang, atau bersepeda dapat menjadi pilihan. Selain itu, latihan kekuatan juga membantu menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh.