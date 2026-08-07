Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jadi Obat Kuat Alami, Ini 7 Manfaat Semangka untuk Gairah Seksual Pria

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |02:09 WIB
Jadi Obat Kuat Alami, Ini 7 Manfaat Semangka untuk Gairah Seksual Pria
Jadi Obat Kuat Alami, Ini 7 Manfaat Semangka untuk Gairah Seksual Pria (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jadi obat kuat alami, ini 7 manfaat semangka untuk gairah seksual pria. Semangka tak hanya dikenal sebagai buah yang menyegarkan, tetapi juga disebut memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan seksual pria. Kandungan nutrisi seperti L-citrulline, likopen, vitamin C, dan antioksidan di dalamnya diyakini dapat membantu menjaga sirkulasi darah, mendukung produksi hormon, hingga meningkatkan kebugaran tubuh. Meski begitu, manfaat tersebut bukan berarti semangka dapat menggantikan obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau gangguan seksual lainnya.

Semangka mengandung sekitar 90 persen air sehingga baik untuk menjaga hidrasi tubuh. Buah ini juga rendah kalori dan mengandung berbagai zat gizi yang berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan fungsi metabolisme.

Melansir laman For Men, beberapa penelitian menunjukkan kandungan L-citrulline pada semangka dapat diubah tubuh menjadi arginin, yaitu asam amino yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat. Senyawa ini berfungsi melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.

Berikut sejumlah manfaat semangka yang dikaitkan dengan kesehatan seksual pria.

1. Membantu Menjaga Libido

L-citrulline pada semangka berperan dalam mendukung sirkulasi darah, termasuk ke organ reproduksi. Aliran darah yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga fungsi seksual dan gairah pria.

Sejumlah studi juga menemukan pria dengan disfungsi ereksi ringan memiliki kadar citrulline dan arginin yang lebih rendah dibandingkan pria tanpa gangguan tersebut.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/298/3234621/seks-nkAj_large.jpg
7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/612/3234372/seks-d9Bu_large.jpg
Pemanasan Sebelum Berhubungan Seks, Ini Manfaat yang Jarang Diketahui Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/612/3234175/seks-Ucpd_large.jpg
5 Hal yang Dilarang Sebelum Berhubungan Seks agar Tetap Nyaman dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/612/3233989/posisi_seks-vues_large.jpg
3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/612/3233759/posisi_seks-qGrS_large.jpg
3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/612/3233232/seks-QaXO_large.jpg
3 Posisi Seks yang Tidak Disukai Perempuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement