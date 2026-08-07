Jadi Obat Kuat Alami, Ini 7 Manfaat Semangka untuk Gairah Seksual Pria

JAKARTA - Jadi obat kuat alami, ini 7 manfaat semangka untuk gairah seksual pria. Semangka tak hanya dikenal sebagai buah yang menyegarkan, tetapi juga disebut memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan seksual pria. Kandungan nutrisi seperti L-citrulline, likopen, vitamin C, dan antioksidan di dalamnya diyakini dapat membantu menjaga sirkulasi darah, mendukung produksi hormon, hingga meningkatkan kebugaran tubuh. Meski begitu, manfaat tersebut bukan berarti semangka dapat menggantikan obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau gangguan seksual lainnya.

Semangka mengandung sekitar 90 persen air sehingga baik untuk menjaga hidrasi tubuh. Buah ini juga rendah kalori dan mengandung berbagai zat gizi yang berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan fungsi metabolisme.

Melansir laman For Men, beberapa penelitian menunjukkan kandungan L-citrulline pada semangka dapat diubah tubuh menjadi arginin, yaitu asam amino yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat. Senyawa ini berfungsi melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.

Berikut sejumlah manfaat semangka yang dikaitkan dengan kesehatan seksual pria.

1. Membantu Menjaga Libido

L-citrulline pada semangka berperan dalam mendukung sirkulasi darah, termasuk ke organ reproduksi. Aliran darah yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga fungsi seksual dan gairah pria.

Sejumlah studi juga menemukan pria dengan disfungsi ereksi ringan memiliki kadar citrulline dan arginin yang lebih rendah dibandingkan pria tanpa gangguan tersebut.