Industri Asuransi Kesehatan Percepat Digitalisasi untuk Tingkatkan Akses dan Transparansi

JAKARTA – Industri asuransi kesehatan di Indonesia terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan. Di tengah rendahnya tingkat penetrasi asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi mulai menghadirkan berbagai platform digital yang memungkinkan nasabah mengakses informasi polis, mengajukan klaim, hingga memantau layanan kesehatan secara lebih praktis.

Digitalisasi dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab tantangan literasi asuransi di Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, layanan berbasis aplikasi dinilai mampu mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai produk dan manfaat perlindungan secara lebih transparan.

Salah satu perusahaan yang memperkuat layanan digitalnya adalah PT AIA Financial melalui platform AIA+. Aplikasi tersebut menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari informasi polis hingga proses klaim dalam satu kanal digital.

Presiden Direktur PT AIA Financial, Harsya Prasetyo, mengatakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap asuransi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri.

Menurutnya, perkembangan industri tidak hanya bergantung pada inovasi produk, tetapi juga pada kemampuan perusahaan memberikan pengalaman layanan yang mudah dipahami dan diakses oleh nasabah.