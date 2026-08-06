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7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |02:10 WIB
7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim
7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim (Foto: Freepik)
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JAKARTA - 7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim. Pola makan dan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap stamina tubuh, termasuk performa saat berhubungan intim.

Meski tidak ada minuman yang bisa memberikan efek instan, beberapa pilihan minuman kaya nutrisi dapat membantu menjaga sirkulasi darah, meningkatkan energi, serta mendukung kesehatan seksual secara keseluruhan jika dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat, demikian dilansir dari laman For Men.

Berikut tujuh minuman yang dipercaya dapat membantu meningkatkan stamina saat berhubungan intim.

1. Jus Semangka

Jus semangka mengandung asam amino L-citrulline yang berperan dalam membantu melebarkan pembuluh darah. Efek tersebut dapat mendukung kelancaran aliran darah, termasuk ke area genital, sehingga berpotensi membantu kualitas ereksi pada pria.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa L-citrulline dapat memberikan manfaat bagi pria yang mengalami disfungsi ereksi ringan.

2. Susu

      
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