Daftar Nama Anak dari Tokoh Anime yang Populer di Indonesia, Ada Naruto sampai Luffy!

Daftar nama anak dari tokoh anime populer di Indonesia. (Foto: Freepik)

DAFTAR nama anak dari tokoh anime yang populer di Indonesia menarik diulas. Ada nama Naruto hingga Luffy dalam daftar ini.

Ya, anime bukan lagi sekadar tontonan anak-anak. Banyak serial asal Jepang yang telah menjadi bagian dari kehidupan para penggemarnya hingga dewasa.

Tak heran, sebagian orangtua di Indonesia memilih memberikan nama anak yang terinspirasi dari karakter anime favorit mereka. Mulai dari Naruto hingga Luffy, nama-nama tokoh anime kini kerap ditemukan sebagai nama depan, nama tengah, atau dipadukan dengan nama bernuansa Indonesia.

Selain terdengar unik, karakter-karakter tersebut juga dikenal memiliki sifat positif. Hal ini tentu diharapkan dapat menjadi doa bagi sang buah hati.

Dilansir dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berikut daftar nama anak dari tokoh anime yang populer di Indonesia:

1. Uzumaki

Di posisi pertama, ada Uzumaki. Tercatat, total ada 190 orang di Indonesia yang diberi nama tokoh utama dalam serial manga dan anime Naruto karya Masashi Kishimoto ini.

Uzumaki sendiri merupakan seorang ninja dari Desa Konohagakure yang sejak kecil dijauhi karena menjadi wadah bagi Kurama, rubah berekor sembilan. Meski menghadapi banyak penolakan, Naruto tumbuh menjadi sosok yang pantang menyerah, optimistis, dan selalu berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya. Berkat kerja keras dan tekadnya, ia mewujudkan impian menjadi Hokage.

2. Nobita

Di urutan kedua, ada Nobita. Ada total 181 orang yang diberi nama Nobita di Indonesia. Tentu saja, karakter Nobita sudah begitu tersohor di Tanah Air.

Nobita diketahui tokoh utama dari kartun Doraemon karya Fujiko F. Fujio. Nobita digambarkan sebagai anak laki-laki yang baik hati, namun sering kali ceroboh, malas belajar, dan kurang percaya diri. Meski banyak kekurangan, Nobita selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga karakternya mengajarkan pentingnya persahabatan, ketekunan, serta tidak mudah menyerah hadapi tantangan.

3. Sasuke

Kembali dari Naruto, ada nama Sasuke yang turut populer digunakan orangtua Indonesia untuk menamai anaknya. Total, ada 158 orang yang pakai nama ini.

Sasuke Uchiha sendiri salah satu karakter utama yang merupakan anggota klan Uchiha yang dikenal memiliki bakat luar biasa sebagai ninja. Perjalanan hidupnya dipenuhi konflik, mulai dari meninggalkan Desa Konohagakure hingga akhirnya kembali untuk melindungi desa bersama Naruto. Sasuke dikenal sebagai sosok yang cerdas, tenang, dan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa.

4. Naruto

Setelah beberapa karakter jadi favorit, kali ini ada nama Naruto yang juga turut banyak dipilih jadi nama anak di Indonesia. Data dari Dukcapil mencatat ada 157 orang yang memakai nama Naruto di Indonesia.

Sebagai tokoh utama, Naruto punya banyak nilai positif. Naruto punya karakter tidak pernah menyerah dan terus berlatih menjadi ninja kuat serta wujudkan mimpi jadi Hokage. Berkat semangat pantang menyerah, keberanian, dan kepedulian kepada teman, Naruto ubah pandangan banyak orang dan jadi salah satu karakter anime paling ikonik yang inspirasi nilai kerja keras, persahabatan, dan tekad raih mimpi.

5. Uchiha

Masih dari anime Naruto, ada Uchiha. Ini merupakan nama salah satu klan ninja paling kuat dalam serial manga dan anime Naruto yang dikenal memiliki kemampuan khusus bernama Sharingan, sebuah dojutsu yang memberikan penggunanya kemampuan membaca gerakan lawan, meniru teknik, hingga menggunakan berbagai jurus tingkat tinggi.

Beberapa karakter terkenal dari klan ini antara lain Sasuke Uchiha, Itachi Uchiha, Madara Uchiha, dan Obito Uchiha. Dalam cerita, klan Uchiha memiliki peran penting karena sejarah, konflik, dan pengorbanan anggotanya menjadi salah satu inti dari alur kisah Naruto. Dengan karakter yang positif, ada 152 orang yang memakai nama ini.

6. D. Luffy

Beralih ke anime One Piece, ada Luffy yang juga jadi sorotan. Karakter bernama lengkap Monkey D. Luffy ini merupakan tokoh utama One Piece.

Luffy terkenal dengan jiwa petualang, optimisme, dan kesetiaannya kepada teman-teman. Nama Luffy sering dipilih karena melambangkan kebebasan dan keberanian. Total, ada 79 orang yang memakai nama D. Luffy.

7. Shinchan

Dari anime lainnya, ada Shinchan. Shinnosuke "Shinchan" Nohara adalah tokoh utama dalam serial manga dan anime Crayon Shin-chan karya Yoshito Usui.

Shinchan dikenal sebagai anak laki-laki berusia lima tahun yang usil, jenaka, dan sering bertingkah di luar dugaan sehingga membuat orang-orang di sekitarnya kewalahan. Meski kerap berbuat ulah, ia memiliki sifat penyayang, berani, dan peduli terhadap keluarga maupun teman-temannya. Total, ada 65 orang yang memilih nama ini untuk anaknya.