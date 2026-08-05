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Pemanasan Sebelum Berhubungan Seks, Ini Manfaat yang Jarang Diketahui Pasangan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |02:10 WIB
Pemanasan Sebelum Berhubungan Seks, Ini Manfaat yang Jarang Diketahui Pasangan
Pemanasan Sebelum Berhubungan Sex, Ini Manfaat yang Jarang Diketahui Pasangan (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Pemanasan atau foreplay kerap dianggap sekadar pelengkap sebelum berhubungan seksual. Padahal, tahapan ini memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional, meningkatkan gairah, hingga membuat hubungan intim terasa lebih nyaman dan memuaskan bagi kedua pasangan.

Bentuk foreplay tidak selalu identik dengan aktivitas seksual. Mulai dari percakapan romantis, berpelukan, berciuman, hingga saling memberi pujian dapat menjadi bagian dari proses membangun keintiman sebelum berhubungan intim.

Apa Itu Foreplay?

Melansir laman Hims, foreplay merupakan rangkaian aktivitas intim yang dilakukan sebelum hubungan seksual penetratif. Aktivitas ini dapat berupa sentuhan fisik, komunikasi verbal, maupun interaksi digital yang bertujuan meningkatkan kedekatan emosional dan kesiapan tubuh.

Tidak ada aturan baku mengenai durasi maupun bentuknya. Bagi sebagian pasangan, foreplay berlangsung beberapa menit sebelum berhubungan intim, sementara pasangan lain dapat membangun suasana sejak beberapa jam bahkan beberapa hari sebelumnya melalui komunikasi yang romantis.

Meski sering dianggap sebagai tahap pembuka, bagi sebagian pasangan foreplay juga dapat menjadi bentuk keintiman utama tanpa harus diakhiri dengan hubungan seksual.

Mengapa Foreplay Penting?

Sejumlah penelitian menunjukkan tidak semua perempuan mencapai orgasme hanya melalui hubungan seksual penetratif. Karena itu, foreplay menjadi bagian penting untuk meningkatkan rangsangan, kenyamanan, dan kepuasan seksual bagi kedua pasangan.

      
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