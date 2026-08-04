Pakar Ungkap Bahaya di Balik Kantong Teh Celup

JAKARTA - Kebiasaan minum teh pada pagi dan sore hari sudah jadi gaya hidup sebagian orang Indonesia. Teh juga dipercaya punya manfaat kesehatan yang bisa bikin tubuh lebih bugar.

Namun, pada teh celup kamu perlu waspada. Mungkin kamu menganggapnya aman, karena kamu pikir itu cuma kertas tipis khusus yang dicelup air panas.

Faktanya, ada miliaran partikel plastik dari setiap cangkirnya jika kamu masih minum dengan kantong teh celup. Praktisi Bisnis Lingkungan Bangsap menjelaskan, ketika kamu menyeduh teh, partikel kantong teh pun bisa ikut larut ke dalam minumanmu.

“Daun teh dan kantong teh adalah dua hal yang berbeda. Tehnya bisa alami, tapi kantongnya banyak yang bukan sekadar kertas. Ada yang dilapisi polimer sintetis, nilon, PET (salah satu jenis plastik yang digunakan untuk botol minuman dan kemasan makanan) atau polypropylene (material yang diproduksi industri kimia untuk plastik),” ujar Bangsap lewat akun Instagram pribadinya.

Nah, saat kena air panas, lapisan sintetis itu bisa terurai dan ikut masuk ke dalam air seduhan. Lapisan itu memang tak tampak, kamu tak melihat, rasakan atau cium baunya.