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Benarkah Penis Jadi Mengecil saat Pria Stres? Ini Penjelasan Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |02:15 WIB
Benarkah Penis Jadi Mengecil saat Pria Stres? Ini Penjelasan Dokter
Benarkah Penis Jadi Mengecil saat Pria Stres? Ini Penjelasan Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTAStres tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang kondisi tubuhnya sendiri. Pada pria, tekanan psikologis bahkan bisa memunculkan anggapan bahwa ukuran penis mengecil, meski secara medis sebenarnya tetap berada dalam kisaran normal.

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan bahwa persepsi tersebut lebih sering dipengaruhi oleh faktor psikologis dibandingkan perubahan ukuran penis yang sebenarnya.

"Ada kelainan penis kecil yang disebabkan oleh faktor psikis, alias pikiran. Jadi sebetulnya, pria tersebut penisnya normal-normal aja, ukuran panjangnya sudah sesuai rata-rata. Tetapi dia selalu merasa enggak puas, dia merasa kalau penisnya kecil, mungil," kata dr. Jefry.

Menurutnya, stres maupun gangguan kecemasan dapat menimbulkan distorsi persepsi terhadap tubuh sendiri. Akibatnya, seseorang merasa ukuran penisnya tidak ideal meski hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang normal.

"Nah, hati-hati ya, karena ada beberapa kondisi gangguan kejiwaan, stres, atau tekanan pikiran yang akhirnya bisa membuat kita menjadi bias dalam menilai panjang penis," lanjutnya.

Organ Intim Pria

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