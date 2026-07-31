Viral! Lagu Kicau Mania Liriknya Jadi Getcho Money Up di Luar Negeri

JAKARTA - Lagu Kicau Mania tengah menjadi perbincangan di media sosial internasional. Menariknya, banyak pengguna internet dari luar negeri salah mendengar lirik lagu tersebut dan mengira pengucapannya adalah "Getcho Money Up", sehingga frasa itu pun ikut viral di berbagai platform.

Fenomena ini bermula dari lagu Kicau Mania yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk bersama Banditoz Yaow 86. Lagu tersebut kembali ramai setelah dinyanyikan ulang oleh sinden asal Kediri, Niken Salindry, lengkap dengan gerakan tari yang kemudian banyak ditiru kreator konten dari berbagai negara.

Alih-alih memahami lirik aslinya, banyak warganet mancanegara justru mengira pengucapan "Kicau Mania" terdengar seperti kalimat "Getcho Money Up". Kesalahpahaman fonetik itu kemudian berkembang menjadi tren tersendiri di media sosial.

Informasi tersebut juga ramai dibahas melalui unggahan akun @kulturdomestik, yang menjelaskan bahwa perbedaan pelafalan membuat banyak pengguna asing menuliskan "Getcho Money Up" saat menggunakan audio lagu tersebut.

Viral di Medsos

Kini, berbagai video di platform seperti TikTok dan Instagram Reels menggunakan potongan lagu Kicau Mania versi Niken Salindry sebagai latar musik. Namun, pada keterangan video, banyak kreator luar negeri menulis "Getcho Money Up" alih-alih judul lagu yang sebenarnya.

Dalam bahasa Inggris gaul, frasa "Get your money up" memiliki makna mengajak seseorang untuk meningkatkan penghasilan atau lebih fokus mencari uang. Ungkapan tersebut juga sering dipakai sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras dan mengejar kesuksesan finansial.

Kesamaan bunyi antara "Kicau Mania" dan "Getcho Money Up" inilah yang membuat lagu tersebut semakin viral secara global. Meski berawal dari salah dengar, tren tersebut justru memperluas jangkauan lagu Indonesia hingga dikenal oleh pengguna media sosial di berbagai negara.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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