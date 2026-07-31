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Lengan Kebas hingga Tak Bisa Digerakkan, Dokter Ungkap Kondisi Saturday Night Palsy

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |22:02 WIB
Lengan Kebas hingga Tak Bisa Digerakkan, Dokter Ungkap Kondisi Saturday Night Palsy
Ilustrasi lengan kebas. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Pernahkah kamu terbangun dari tidur dan mendapati salah satu lengan terasa kebas, lemas, hingga sulit digerakkan? Kondisi yang sering memicu kepanikan ini ternyata memiliki penjelasan medis tersendiri.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Adam Prabata dalam unggahan di akun Instagramnya menjelaskan bahwa fenomena kebas dan lumpuh sementara pada lengan saat tidur umumnya dipicu oleh kondisi yang dikenal dengan istilah Saturday Night Palsy.

“Pernah mengalami lengan kebas dan tidak bisa digerakkan seperti di video ini? Kondisi ini namanya Saturday Night Palsy yang disebabkan oleh penekanan berkepanjangan pada saraf di lengan,” tulis dr. Adam, dikutip Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut biasanya terjadi akibat posisi tidur yang kurang tepat atau bagian tubuh yang tertindih cukup lama. Misalnya, ketika lengan tertindih oleh kepala sendiri atau orang lain.

“Bila seseorang tidur lama di atas lengan kalian, maka tekanan bisa terjadi di saraf radial yang dapat berujung pada penurunan aliran darah dan penekanan secara mekanik ke saraf,” jelas dia.

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