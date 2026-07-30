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3 Posisi Seks yang Tidak Disukai Perempuan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |02:03 WIB
3 Posisi Seks yang Tidak Disukai Perempuan
3 Posisi Seks yang Tidak Disukai Perempuan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Setiap orang memiliki preferensi berbeda dalam kehidupan seksual, termasuk soal posisi bercinta yang dianggap paling nyaman. Sebuah survei terbaru terhadap ribuan perempuan di Amerika Serikat dan Inggris mengungkap beberapa posisi seks yang dinilai kurang disukai karena dianggap tidak nyaman, melelahkan, hingga mengurangi kedekatan emosional dengan pasangan.

Survei yang melibatkan 2.590 responden perempuan tersebut menunjukkan bahwa kenyamanan fisik serta kedekatan emosional menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman seksual yang memuaskan.

Juru bicara Seduced AI mengatakan banyak orang masih terpengaruh oleh gambaran hubungan seksual yang ditampilkan dalam film dewasa, padahal kenyataan di kehidupan nyata bisa sangat berbeda.

"Ada perbedaan besar antara apa yang dilihat orang di film dewasa dan apa yang benar-benar terasa nyaman. Mencoba hal baru memang menarik, tetapi kenyamanan dan kepuasan kedua pasangan tetap harus menjadi prioritas," ujarnya dilansir dari laman body and soul.

Hasil survei yang dipublikasikan pada Januari 2026 juga menyoroti bahwa posisi yang membutuhkan tenaga ekstra, fleksibilitas tinggi, atau membuat pasangan sulit berinteraksi secara emosional cenderung kurang diminati.

Berikut tiga posisi seks yang paling tidak disukai perempuan berdasarkan hasil survei tersebut.

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