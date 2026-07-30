Dokter Ungkap 5 Wewangian Kimia Ini Bisa Bikin Ginjal Rusak, Ini Penjelasannya!

JAKARTA - Kebanyakan orang tahu kalau pola makan tinggi minyak, garam, gula, atau makanan olahan bisa merusak ginjal. Sayangnya, banyak yang mengabaikan penyebab lainnya, yaitu pewangi dengan bahan kimia.

Melansir The Standard, seorang ahli mengingatkan bahwa bukan cuma paru-paru yang kena dampaknya, tetapi juga bisa merusak ginjal saat menghirup aroma kimia di ruang tertutup.

Benarkah Wewangian Kimia Bisa Merusak Ginjal?

Dokter spesialis ginjal Hong Yong-xiang menjelaskan, selain faktor penyakit seperti penyakit ginjal diabetik dan glomerulonefritis, faktor kebiasaan sehari-hari juga bisa jadi perusak ginjal.

Ia menyoroti bahwa banyak orang mengira wewangian kimia cuma menyerang paru-paru, padahal ginjal juga bisa rusak. Ia menjelaskan, "Aroma apel atau mawar yang alami cuma bisa tercium dari jarak dekat.”

Sebaliknya, parfum komersial dan pengharum ruangan yang wanginya bisa menyebar jauh biasanya mengandung pelarut organik, bahan pengikat (fiksatif), aldehida, eter, dan ftalat atau hormon lingkungan yang berbahaya buat tubuh.