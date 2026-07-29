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Perbedaan Sulam Alis dan Brow Bomber, Pilih yang Cocok Buat Kamu

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |15:05 WIB
Perbedaan Sulam Alis dan Brow Bomber, Pilih yang Cocok Buat Kamu
Sulam alis. (Foto: Freepik)
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PERBEDAAN sulam alis dan brow bomber menarik diulas. Penting bagi kamu memahaminya lebih mendalam agar bisa memilih yang cocok.

Alis memang menjadi salah satu bagian wajah yang memiliki peran penting dalam menunjang penampilan. Bentuk alis yang rapi dan sesuai dengan karakter wajah dapat membuat tampilan terlihat lebih segar, tegas, dan natural.

Makin Digemari, Sulam Alis Permudah Kita Pakai Makeup

Saat ini, ada berbagai pilihan perawatan kecantikan untuk mempercantik alis, dua di antaranya yang cukup populer adalah sulam alis dan brow bomber. Keduanya sama-sama bertujuan membuat alis terlihat lebih indah, tetapi memiliki teknik, hasil akhir, dan daya tahan yang berbeda.

Lalu, mana yang lebih cocok untuk kamu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut perbedaan sulam alis dan brow bomber berikut ini.

1. Apa Itu Sulam Alis?

Sulam alis merupakan teknik kecantikan semi permanen yang dilakukan dengan menambahkan pigmen warna ke lapisan kulit bagian atas area alis. Proses ini bertujuan menciptakan bentuk alis yang lebih rapi, simetris, dan terlihat seperti memiliki rambut alis alami.

Teknik sulam alis biasanya menggunakan beberapa metode. Pertama, microblading yakni membuat goresan tipis menyerupai rambut asli.

Kedua, ada shading. Metode ini memberikan efek gradasi seperti menggunakan pensil atau powder alis. Ketiga, ada combination brows yang merupakan perpaduan teknik hair stroke dan shading untuk hasil yang lebih berdimensi.

Hasil sulam alis dapat bertahan sekitar 1 hingga 3 tahun. Hal ini tergantung jenis kulit, teknik yang digunakan, serta perawatan setelah tindakan.

2. Apa Itu Brow Bomber?

Lalu, apa itu brow bomber? Ini merupakan perawatan alis yang berfokus pada penataan dan pengondisian rambut alis alami. Teknik ini mirip dengan brow lamination, yaitu membuat rambut alis terlihat lebih terangkat, rapi, dan bervolume.

Dalam proses brow bomber, rambut alis akan diberikan formula khusus agar lebih mudah diatur. Brow bomber menghasilkan tampilan alis yang lebih penuh tanpa menambahkan pigmen ke dalam kulit.

Hasilnya dari brow bomber biasanya memberikan efek alis lebih tebal dan bervolume, rambut alis terlihat lebih rapi, hingga tampilan lebih natural karena menggunakan rambut alis asli. Brow bomber umumnya bertahan 4–8 minggu, tergantung kondisi rambut alis dan perawatan setelah treatment.

 

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Topik Artikel :
Alis Brow Bomber Sulam alis
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