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Benarkah Penderita Diabetes Tak Bisa Ejakulasi? Ini Jawaban Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |02:09 WIB
Benarkah Penderita Diabetes Tak Bisa Ejakulasi? Ini Jawaban Dokter
Benarkah Penderita Diabetes Tak Bisa Ejakulasi? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Diabetes tidak hanya memengaruhi kadar gula darah, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan seksual pria. Salah satu gangguan yang dapat terjadi adalah masalah ejakulasi, termasuk kondisi ketika air mani tidak keluar saat mencapai orgasme.

Lantas, benarkah pria dengan diabetes tidak bisa ejakulasi? Dokter Spesialis Andrologi sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya bahwa diabetes memang dapat memengaruhi proses ejakulasi pada sebagian pria.

"Ternyata masalah diabetes itu salah satu yang meng-impact ke seksual, yaitu bikin dia jadi enggak bisa ejakulasi," kata dr. Jefry.

Ia menjelaskan bahwa penderita diabetes tetap dapat merasakan orgasme atau kepuasan saat berhubungan seksual. Namun, pada beberapa kasus, cairan mani tidak keluar sebagaimana mestinya karena mengalami kondisi yang dikenal sebagai retrograde ejaculation atau ejakulasi retrograd.

"Dia puasnya dapat, tapi enggak ada cairan yang keluar. Kalau bahasa medisnya kita sebut dengan retrograde ejaculation," jelasnya.

Gula Dara Merusak Saraf

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