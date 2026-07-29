Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Skrining Hepatitis B dan C Jadi Langkah Penting untuk Cegah Penyakit Hati

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |20:06 WIB
Skrining Hepatitis B dan C Jadi Langkah Penting untuk Cegah Penyakit Hati
Skrining Hepatitis B dan C Jadi Langkah Penting untuk Cegah Penyakit Hati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Skrining hepatitis B dan hepatitis C menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah perkembangan penyakit hati yang lebih serius. Pemeriksaan sejak dini memungkinkan tenaga medis mendeteksi perubahan pada organ hati sebelum muncul gejala, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Menjelang Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli, pelaksanaan skrining hepatitis B dan C menjadi bagian dari rangkaian Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah PPHI–PGI–PEGI 2026 di Yogyakarta pada 25–26 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemeriksaan didukung teknologi ultrasonografi (USG) untuk membantu mengevaluasi kondisi hati peserta secara non-invasif.

Perangkat USG yang digunakan dilengkapi fitur Shear Wave Measurement (SWM), yaitu teknologi yang dapat mengukur tingkat kekakuan jaringan hati (liver stiffness) secara kuantitatif. Hasil pengukuran ini membantu dokter mengidentifikasi adanya fibrosis hati yang dapat disebabkan oleh infeksi hepatitis B maupun hepatitis C tanpa perlu melakukan prosedur invasif.

Selain mengukur kekakuan jaringan, teknologi USG tersebut juga menghasilkan pencitraan hati dengan resolusi tinggi. Visualisasi yang lebih jelas membantu tenaga medis menilai kondisi organ hati secara lebih akurat, sekaligus mendukung proses pemantauan pasien yang mengalami gangguan fungsi hati.

Deteksi Dini Hepatitis

Presiden Direktur FUJIFILM Indonesia, Masato Yamamoto, mengatakan deteksi dini memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan penanganan penyakit hati.

Menurutnya, dukungan terhadap program skrining hepatitis merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini.

Pada pelaksanaan skrining, FUJIFILM Indonesia menggunakan HPB (Hepato–Pancreato–Biliary) Solution, yakni pendekatan yang mengintegrasikan teknologi USG, endoskopi, dan mobile C-arm untuk menunjang layanan penyakit hati, pankreas, serta saluran empedu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/482/3231679/hepatitis-2VZp_large.jpg
Jutaan Masyarakat Indonesia Idap Hepatitis, Kemenkes Ungkap Risiko Sirosis hingga Kanker Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/01/481/2622081/kemenkes-tegaskan-16-pasien-probable-hepatitis-akut-negatif-covid-19-fik6t44gJl.JPG
Kemenkes Tegaskan 16 Pasien Probable Hepatitis Akut Negatif Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/481/2618946/who-ada-920-kemungkinan-kasus-hepatitis-akut-pada-anak-di-dunia-R2s75hfnCT.JPG
WHO: Ada 920 Kemungkinan Kasus Hepatitis Akut Pada Anak di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/25/481/2618191/sudah-ada-650-kasus-hepatitis-akut-misterius-yuk-waspadai-13-gejala-utamanya-dMsPaXqL6N.jpg
Sudah Ada 650 Kasus Hepatitis Akut Misterius, Yuk Waspadai 13 Gejala Utamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/481/2617680/virus-cmv-jadi-dalang-penyebab-hepatitis-akut-misterius-s4Ax99kiji.JPG
Virus CMV Jadi Dalang Penyebab Hepatitis Akut Misterius?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/22/481/2615935/antisipasi-kemungkinan-terburuk-idi-segera-bentuk-satgas-cacar-monyet-dan-hepatitis-akut-MdiknRBnxi.jpeg
Antisipasi Kemungkinan Terburuk, IDI Segera Bentuk Satgas Cacar Monyet dan Hepatitis Akut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement