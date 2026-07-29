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Kupas Tuntas Soal Kanker Usus Besar, Sakit yang Diderita Penulis Novel Keigo Higashino

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:02 WIB
Kupas Tuntas Soal Kanker Usus Besar, Sakit yang Diderita Penulis Novel Keigo Higashino
Ilustrasi kanker usus besar atau kolorektal. (Foto: dok Magnific/Lifestylememory)
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JAKARTA - Baru-baru ini dunia literasi dirundung kabar duka. Penulis novel asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia di usianya yang ke 68 tahun. Ia terkenal dengan karya novel-novel misteri yang mengagumkan. 

Berdasarkan informasi yang beredar, Higashino meninggal akibat kanker usus besar atau kolorektal. Sebenarnya, apa itu kanker usus besar? Apa penyebabnya?

Apa Itu Kanker Usus Besar?

Melansir Cleveland Clinic, kanker usus besar ini bermula dari tumbuhnya polip prakanker pada lapisan dalam usus besar. Jika dibiarkan, polip ini bisa berubah menjadi sel kanker dan menyebar ke area tubuh lainnya. Tenang saja, dokter bisa melakukan tes seperti kolonoskopi untuk mendeteksi dan mengangkat polip tersebut sebelum sempat berubah menjadi kanker ganas.

Gejala Kanker Usus Besar

Perkembangan kanker usus besar ini sebenarnya cukup lambat. Butuh waktu sekitar 10 tahun sampai polip prakanker berubah menjadi kanker yang memunculkan gejala. Nah, kalau gejalanya sudah muncul, biasanya bentuknya seperti ini:

  • Sakit perut yang tidak kunjung hilang
  • Perut terasa kembung
  • Ada darah pada atau di dalam feses (tinja)
  • Sembelit atau diare
  • Merasa buang air besar (BAB) belum tuntas meski sudah dari toilet
  • Cepat merasa lelah atau lemas tanpa alasan jelas
  • Berat badan turun drastis tanpa sebab.

Memang, beberapa kondisi umum seperti keracunan makanan atau flu perut juga bisa bikin sakit perut, diare, atau sembelit. Tapi, kalau keluhannya berlanjut sampai beberapa hari, apalagi kalau sampai ada darah di feses atau berat badan turun tiba-tiba, jangan ragu untuk segera periksa ke dokter.

Apa Penyebabnya?

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