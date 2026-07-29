Bukan Sekadar Bumbu Dapur, Ini 10 Manfaat Kunyit Menurut Sains!

JAKARTA - Berbicara soal kunyit pastinya langsung terbayang soto, gulai, atau segelas jamu. Namun, tahukah kamu bahwa di balik warna kuning pekatnya, kunyit menyimpan khasiat luar biasa bagi tubuh dan otak?

Rahasia utama dari kehebatan kunyit terletak pada senyawa aktifnya yang bernama kurkumin. Melansir Healthline, berikut adalah 10 alasan mengapa kunyit layak disebut sebagai salah satu bahan alami paling menyehatkan di dunia.

1. Kaya Akan Senyawa Bioaktif

Kunyit tidak hanya sekadar pewarna alami. Ia memiliki senyawa bioaktif yang sangat baik untuk menjaga kesehatan usus dan memperkuat sistem imun. Karena kurkumin bersifat larut dalam lemak, kamu bisa mengonsumsinya bersama makanan yang mengandung lemak sehat agar penyerapannya di dalam tubuh jauh lebih maksimal.

2. Anti-inflamasi (Anti-peradangan)

Peradangan sering kali menjadi akar dari berbagai penyakit kronis. Kabar baiknya, kurkumin adalah zat anti-peradangan yang sangat kuat. Kurkumin punya potensi besar untuk melawan peradangan pada kondisi serius, seperti rheumatoid arthritis (rematik).

3. Antioksidan

Radikal bebas adalah penyebab di balik penuaan dini dan berbagai macam penyakit. Kurkumin bertindak sebagai antioksidan tangguh yang siap menetralkan radikal bebas sekaligus melindungi sel-sel tubuhmu dari kerusakan.

4. Dorong Tumbuhnya Sel Otak Baru

Otak mampu membentuk koneksi dan sel baru berkat hormon bernama Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Kurkumin terbukti mampu meningkatkan kadar BDNF di otak, yang sangat berguna untuk menajamkan daya ingat dan mencegah penurunan fungsi otak seiring bertambahnya usia.

5. Jaga Kesehatan Jantung

Mengonsumsi kunyit secara rutin bisa menjadi langkah pencegahan risiko penyakit jantung yang baik. Kurkumin bekerja dengan cara meredakan peradangan dan oksidasi, dua faktor utama yang sering memicu kerusakan pada pembuluh darah dan organ jantung.

6. Potensi dalam Mencegah Kanker