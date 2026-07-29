Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

LSPR Sukses Gelar Daraloka: Asa Dara, Ajak Pahami Kesehatan Hormonal Perempuan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:34 WIB
LSPR Sukses Gelar Daraloka: Asa Dara, Ajak Pahami Kesehatan Hormonal Perempuan
LSPR Sukses Gelar Daraloka: Asa Dara. (Foto: dok LSPR)
A
A
A

JAKARTA - Daraloka, program Community Development yang diinisiasi oleh mahasiswa dan mahasiswi konsentrasi Marketing Communication LSPR Institute of Communication & Business, sukses menggelar acara puncaknya, Asa Dara, di Tamananda Lifestyle Park, Cilandak, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Mengangkat tema “Beyond the Stigma: How Indonesian Culture Shapes Women’s Wounds”, acara ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami kesehatan hormonal perempuan, khususnya PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome), sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap stigma sosial dan budaya yang masih dihadapi perempuan di Indonesia.

Acara diawali dengan PMOS Yoga, dilanjutkan Press Conference bersama dosen pembimbing LSPR Institute of Communication and Business, Founder Komunitas Kata Nona, Ketua Daraloka, dan media partner untuk memperkenalkan kampanye serta tujuan dari program Daraloka.

Sebagai bagian dari pengalaman yang lebih interaktif, Daraloka menghadirkan “Dara Bersuara”, sebuah interactive exhibition yang mengangkat cerita tentang stigma, tekanan sosial, dan perjalanan para PMOS fighter. Pengunjung diajak menikmati berbagai instalasi interaktif, mulai dari Visual Installation, Audio Experience yang difasilitasi oleh Love Line, Message of Love, hingga Interactive Wall.

Pameran ini merupakan hasil kolaborasi bersama lebih dari 10 seniman lokal yang bersama-sama ingin membangun awareness, menumbuhkan empati, dan menghadirkan ruang yang aman bagi perempuan untuk saling mendukung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/623/3233426//cyber_university_kembali_buka_pmb-4Sn7_large.jpg
PMB Cyber University Gelombang 5 Dibuka, Siap Kerja lewat CLP 3+1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/11/3233325//konser_musik_bapenda_jakarta-FjGd_large.jpg
Konser Musik dan Perputaran Ekonomi Jakarta, Ini Peran PBJT Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233336//giias_2026_resmi_dibuka_untuk_umum-JNRW_large.jpeg
GIIAS 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/11/3233330//pertamina_perkuat_kapabilitas_dan_budaya-gTYF_large.jpeg
Dukung Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Pertamina Perkuat Kapabilitas dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/11/3233248//pegadaian-FPg2_large.jpg
Pegadaian Terima SK PKB Periode 2026–2028 dari Kemenaker, Perkuat Hubungan Industrial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/11/3233173//kredivo_kredifazz-7CMW_large.jpeg
Usai Berdamai, Kredivo dan KrediFazz Lanjutkan Investigasi hingga Tuntas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement