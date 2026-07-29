LSPR Sukses Gelar Daraloka: Asa Dara, Ajak Pahami Kesehatan Hormonal Perempuan

JAKARTA - Daraloka, program Community Development yang diinisiasi oleh mahasiswa dan mahasiswi konsentrasi Marketing Communication LSPR Institute of Communication & Business, sukses menggelar acara puncaknya, Asa Dara, di Tamananda Lifestyle Park, Cilandak, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Mengangkat tema “Beyond the Stigma: How Indonesian Culture Shapes Women’s Wounds”, acara ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami kesehatan hormonal perempuan, khususnya PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome), sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap stigma sosial dan budaya yang masih dihadapi perempuan di Indonesia.

Acara diawali dengan PMOS Yoga, dilanjutkan Press Conference bersama dosen pembimbing LSPR Institute of Communication and Business, Founder Komunitas Kata Nona, Ketua Daraloka, dan media partner untuk memperkenalkan kampanye serta tujuan dari program Daraloka.

Sebagai bagian dari pengalaman yang lebih interaktif, Daraloka menghadirkan “Dara Bersuara”, sebuah interactive exhibition yang mengangkat cerita tentang stigma, tekanan sosial, dan perjalanan para PMOS fighter. Pengunjung diajak menikmati berbagai instalasi interaktif, mulai dari Visual Installation, Audio Experience yang difasilitasi oleh Love Line, Message of Love, hingga Interactive Wall.

Pameran ini merupakan hasil kolaborasi bersama lebih dari 10 seniman lokal yang bersama-sama ingin membangun awareness, menumbuhkan empati, dan menghadirkan ruang yang aman bagi perempuan untuk saling mendukung.