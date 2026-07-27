JAKARTA - Kompetisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masa kanak-kanak. Manfaatnya pun baik untuk psikologis anak di masa depan. Bahkan, anak yang terlatih dalam berbagai kompetisi akan mampu mengatasi beberapa hambatan emosional yang nantinya akan muncul.
Nah, sebagai orang tua tentu perlu melatih daya kompetisi anak agar ia bisa bersaing dengan sehat dalam lingkungannya. Yuk, Moms, sebelum tahu bagaimana caranya mengenalkan kompetisi pada anak, kenali dulu manfaat kompetisi.
Manfaat Kompetisi bagi Anak
Melansir Child Psychologist, berikut beberapa manfaat kompetisi.