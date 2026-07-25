Melihat Keindahan Vili, Organ Penyerap Nutrisi di Usus Halus

JAKARTA — Pernahkah kamu membayangkan betapa menakjubkannya pemandangan lanskap di dalam tubuh manusia? Selama ini, pemahaman mengenai organ dalam mungkin terbatas pada visual anatomi yang kaku, rumit, atau bahkan terkesan menakutkan. Padahal, jauh di bawah lipatan saluran pencernaan yang gelap, tersimpan mahakarya estetika alami yang memukau dan di luar ekspektasi manusia.

Salah satu keindahan tersembunyi tersebut adalah Vili. Organ mikroskopis berupa jumbai-jumbai halus yang melapisi dinding usus halus ini hadir dengan bentuk visual yang sangat memikat. Jika dilihat dari dekat, struktur vili menyajikan pemandangan layaknya hamparan "rumput laut" atau terumbu karang berwarna merah muda yang lembut, bergoyang tenang seirama dengan pergerakan alami tubuh manusia.

Pesona visual organ dalam tubuh yang kerap luput dari kesadaran masyarakat ini diungkapkan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan Adam Prabata. Dalam utas di akun Threads miliknya, ia membagikan gambaran mendalam mengenai keindahan sekaligus vitalnya peran vili bagi kelangsungan hidup manusia.

"Izin, gue mau cerita tentang bagian tubuh manusia yang ternyata cantik banget kalau dilihat dari dekat. Video ini nunjukkin struktur yang namanya VILI, yang nampak seperti jumbai-jumbai kecil kayak 'rumput pink' yang lembut dan bergoyang di dalam usus halus lo," tulis dr. Adam, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Bukan sekadar memiliki estetika visual yang menawan layaknya "rumput pink", Vili memegang peranan yang sangat esensial dalam sistem metabolisme tubuh. Keberadaannya bertindak sebagai garda utama penyerapan nutrisi dari seluruh makanan yang kita konsumsi sehari-hari.

Uniknya, dinamika aktivitas Vili berlangsung tanpa henti setiap saat, bahkan ketika tubuh sedang dalam keadaan beristirahat total. “Struktur ini tetap kerja bahkan pas lo lagi tidur pulas. Vili tuh tugasnya satu yaitu memperbesar luas area penyerapan usus halus, sampai 60–120 kali lipat," paparnya.

Efisiensi luar biasa ini memungkinkan saluran pencernaan mengolah berbagai zat gizi secara optimal. Dengan adanya lipatan dan jumbotron mikro vili, permukaan penyerapan di dalam usus halus melipat ganda secara dramatis, menciptakan ruang penyerapan yang sangat luas dalam kapasitas rongga perut manusia yang tergolong ringkas.