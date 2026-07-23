9 Pengobatan Alami yang Terbukti Secara Ilmiah, Bukan Sekadar Sugesti!

JAKARTA - Apakah ramuan tradisional benar ampuh untuk mengobati penyakit? Misalnya, minum teh herbal saat sedang pilek, atau memakai minyak esensial agar bisa tidur nyenyak.

Mungkin kamu pernah mendengar teknik pengobatan tersebut dari orang tua atau dari hasil mencari di internet. Pertanyaannya, apakah ramuan rumahan ini benar-benar manjur atau sekadar efek plasebo (sugesti)?

Para ilmuwan telah meneliti hal ini di laboratorium. Hasilnya? Beberapa bahan alami di sekitar kita memang punya khasiat yang nyata. Buat kamu yang butuh bukti ilmiah sebelum mencoba, berikut adalah 9 pengobatan alami yang didukung oleh sains, dirangkum dari situs kesehatan Healthline.

1. Kunyit untuk Nyeri dan Peradangan

Siapa yang tidak kenal kunyit? Bumbu dapur berwarna kuning ini sudah digunakan selama hampir 4.000 tahun. Kunyit memiliki senyawa bernama kurkumin yang sangat bagus untuk meredakan nyeri, terutama yang berkaitan dengan peradangan.

Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa ekstrak kunyit bisa seefektif obat antiinflamasi (seperti ibuprofen) untuk meredakan nyeri sendi. Agar efeknya terasa, kamu bisa rutin mengonsumsinya dan jangan lupa tambahkan lada hitam agar tubuh lebih mudah menyerap kurkumin.

2. Cabai untuk Pegal dan Nyeri Otot