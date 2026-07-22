Jutaan Masyarakat Indonesia Idap Hepatitis, Kemenkes Ungkap Risiko Sirosis hingga Kanker Hati

JUTAAN masyarakat Indonesia mengidap hepatitis. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ungkap risiko sirosis hingga kanker hati.

Ya, hati merupakan salah satu organ yang terkadang dianggap sepele bahkan dilupakan. Namun di balik hal tersebut, hati menjadi salah satu bagian krusial dalam segi kesehatan. Jika sudah mulai mengalami kerusakan, organ hati bisa jadi berkembang menjadi sirois atau kanker hati.

1. Jutaan Masyarakat Indonesia Idap Hepatitis

Melansir dari unggahan edukasi kesehatan di akun Instagram Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono @dante.harbuwono, kerusakan pada hati bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya penyakit hepatitis.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan (2025) mencatat setidaknya 6,7 juta penduduk Indonesia hidup dengan hepatitis B, sementara 2,5 juta lainnya terinfeksi hepatitis C. Angka ini menjadi alarm kewaspadaan nasional, mengingat tingginya populasi pengidap hepatitis berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kerusakan fungsi hati secara permanen.

Mengapa demikian? Hati merupakan organ vital yang menjalankan lebih dari 500 fungsi penting untuk menopang kehidupan, seperti mengubah makanan menjadi energi, menyaring racun, memproduksi empedu, hingga membentuk protein.

Ketika seseorang terinfeksi hepatitis atau mengidap gangguan lain seperti Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) dan sirosis, kemampuan organ hati dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut akan menurun secara bertahap.