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Mitos atau Fakta: Anak yang Pernah DBD Tidak Akan Terkena Lagi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |12:05 WIB
Mitos atau Fakta: Anak yang Pernah DBD Tidak Akan Terkena Lagi?
Anak sakit. (Foto: Freepik)
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ORANG tua masih percaya bahwa anak yang sudah pernah terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) tidak akan mengalami penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Anggapan tersebut sering membuat sebagian orang tua merasa anaknya sudah memiliki perlindungan setelah sembuh dari DBD.

Namun, apakah anggapan soal anak yang pernah kena DBD tidak akan terkena lagi benar adanya? Ataukah hal itu mitos semata?

1. Anak yang Pernah DBD Tidak Akan Terkena Lagi?

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa DBD disebabkan oleh virus dengue yang memiliki beberapa jenis atau serotipe berbeda. Karena itu, seseorang yang pernah terinfeksi salah satu jenis virus dengue tetap dapat terkena infeksi dari jenis lainnya.

“Mitos banget ya itu. Jadi, DBD itu strain, virusnya itu ada jadi memungkinkan sekali untuk terkena DBD berulang. Siapa tahu hari ini kena yang strain 1, besok 2, 3, 4. Enggak ada yang tahu,” ujar dr. Atika

Menurutnya, infeksi DBD berulang tetap bisa terjadi. Sebab, tubuh tidak selalu memiliki perlindungan terhadap seluruh jenis virus dengue yang ada.

“Prinsipnya adalah masih memungkinkan kalau dia terjadi infeksi berulang,” jelas dr. Atika.

 

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