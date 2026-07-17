Jangan Anggap Sepele Gigi Hilang, Fungsi Kunyah Bisa Terganggu

JAKARTA – Kehilangan satu atau lebih gigi bukan hanya memengaruhi penampilan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mulut secara menyeluruh. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berisiko mengganggu fungsi mengunyah, mengubah susunan gigi, hingga memengaruhi kenyamanan saat berbicara dan beraktivitas.

Head of Clinic SMART Dental Muara Karang, drg. James Lai, mengatakan gigi yang hilang akibat karies, penyakit gusi, trauma, maupun faktor usia perlu segera mendapatkan penanganan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Menurut James, salah satu pilihan untuk menggantikan gigi yang hilang adalah implan gigi. Namun, tindakan tersebut harus diawali dengan pemeriksaan menyeluruh agar perawatan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien.

Ia menjelaskan, dokter perlu mengevaluasi kondisi tulang rahang dan jaringan gusi sebelum memutuskan apakah pasien dapat langsung menjalani pemasangan implan atau memerlukan perawatan pendukung terlebih dahulu.

"Implan gigi bukan hanya tentang mengganti gigi yang hilang, tetapi juga mengembalikan fungsi kunyah, kenyamanan, dan rasa percaya diri pasien. Karena itu, setiap pasien perlu melalui pemeriksaan terlebih dahulu untuk menilai kondisi tulang rahang, gusi, serta kebutuhan perawatan secara keseluruhan. Dengan perencanaan yang tepat, hasil perawatan dapat menjadi lebih nyaman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan pasien," ujar James, Jumat (17/7/2026).

Kesehatan Gigi