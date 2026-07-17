Mix and Match Kerudung Abu-Abu agar Outfit Tidak Membosankan, Mana Favoritmu?

KERUDUNG abu-abu menjadi salah satu pilihan favorit karena termasuk warna netral yang mudah dipadukan dengan berbagai warna pakaian. Mulai dari gaya kasual, formal, hingga kondangan, hijab abu-abu dapat memberikan kesan elegan, modern, sekaligus simpel.

Namun, agar penampilan semakin menarik, penting memilih warna baju yang serasi. Lantas, warna apa saja yang cocok dengan baju ini?

Berikut beberapa warna baju yang cocok dipadukan dengan kerudung abu-abu:

1. Putih

Baju putih dan kerudung abu-abu merupakan kombinasi klasik yang tak pernah gagal. Perpaduan ini memberikan kesan bersih, segar, dan elegan sehingga cocok digunakan untuk kuliah, bekerja, maupun acara formal.

2. Hitam

Jika ingin tampil lebih tegas dan modern, padukan kerudung abu-abu dengan baju hitam. Kombinasi monokrom ini terlihat simpel tetapi tetap berkelas.

3. Krem atau Beige

Warna krem dan beige mampu memberikan kesan hangat serta lembut. Perpaduan ini cocok bagi Anda yang menyukai gaya minimalis dengan nuansa earthy.

4. Dusty Pink

Dusty pink menjadi salah satu pasangan terbaik untuk kerudung abu-abu. Warna ini menghasilkan tampilan yang feminin, manis, tetapi tetap elegan tanpa terlihat berlebihan.

5. Navy

Baju berwarna navy atau biru dongker sangat cocok dipadukan dengan kerudung abu-abu untuk memberikan kesan profesional. Kombinasi ini sering dipilih sebagai outfit kerja maupun acara resmi.