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Anak Batuk Pilek 6 hingga 8 Kali Setahun Apakah Normal? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |21:05 WIB
Anak Batuk Pilek 6 hingga 8 Kali Setahun Apakah Normal? Ini Penjelasan Dokter
Batuk pilek di awal sekolah. (Foto: Okezone)
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ORANGTUA mungkin sering merasa khawatir ketika anak mengalami batuk pilek berulang kali dalam setahun. Kemudian, para orangtua akan bertanya-tanya, apakah hal itu normal?

Apakah kondisi tersebut ternyata masih bisa menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak? Apalagi, saat sistem kekebalan tubuhnya masih belajar mengenali berbagai virus?

1. Batuk Pilek 6 hingga 8 Kali Setahun

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa anak-anak secara normal dapat mengalami batuk pilek sekitar 6–8 kali dalam setahun. Dengan begitu, rata-rata setiap dua bulan sekali anak akan alami batuk pilek.

"Menurut penelitian, sebenarnya anak-anak itu secara normal akan mengalami batuk pilek sekitar 6–8 kali per tahun," ujar dr. Atika.

Frekuensi tersebut dapat terjadi karena anak, terutama yang mulai bersekolah atau sering berinteraksi dengan banyak orang, akan lebih sering terpapar berbagai jenis virus. Ketika tubuh bertemu dengan virus baru, sistem imun anak akan belajar mengenali dan membangun pertahanan terhadap infeksi tersebut.

 

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Topik Artikel :
Orangtua Anak Pilek Batuk Anak Batuk
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