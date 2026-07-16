Bosan Berhubungan Intim dengan Pasangan? Ini Cara Menghidupkan Kembali Gairah Seksual

JAKARTA – Rasa bosan dalam kehidupan seksual merupakan hal yang bisa dialami oleh banyak pasangan, terutama setelah menjalani hubungan dalam waktu yang lama. Kabar baiknya, kondisi ini bukan berarti hubungan Anda sedang berada di ujung tanduk.

Dengan langkah yang tepat, keintiman dan gairah seksual dapat dibangun kembali. Melansir laman Healthline, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali kualitas hubungan intim dengan pasangan.

Tips Mengembalikan Gairah Seks

1. Atasi Masalah Kesehatan yang Mendasari

Jika perubahan gairah seksual dipicu oleh gangguan kesehatan fisik atau psikologis, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Penanganan yang tepat dapat membantu mengatasi penyebab utama sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan seksual.

2. Perkuat Komunikasi dengan Pasangan