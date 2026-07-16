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3 Hal yang Bikin Hubungan Seks Terasa Hambar, Ini Biang Keroknya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |02:09 WIB
3 Hal yang Bikin Hubungan Seks Terasa Hambar, Ini Biang Keroknya
3 Hal yang Bikin Hubungan Seks Terasa Hambar, Ini Biang Keroknya (Foto: Freepik)
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JAKARTA Hubungan seksual yang awalnya penuh gairah bisa berubah terasa biasa saja seiring berjalannya waktu. Rutinitas, tekanan hidup, hingga masalah kesehatan dapat membuat momen intim tidak lagi memberikan kepuasan seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut ternyata cukup umum dialami banyak pasangan. Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Journal of Sex Research, sebanyak 27 persen perempuan dan 41 persen laki-laki mengaku tidak puas dengan kehidupan seksual dalam hubungan mereka. Penyebabnya beragam, mulai dari aktivitas sehari-hari yang padat hingga gangguan kesehatan fisik maupun mental, sebagaimana dikutip dari Healthline.

Lalu, apa saja faktor yang paling sering membuat hubungan seksual terasa hambar?

1. Terjebak dalam Rutinitas

Kesibukan bekerja, mengurus rumah, maupun merawat anak sering kali menyita energi pasangan. Akibatnya, waktu untuk membangun keintiman semakin berkurang dan hubungan seksual dilakukan hanya sebagai rutinitas.

Selain minimnya waktu berkualitas, melakukan pola hubungan intim yang sama secara terus-menerus juga dapat mengurangi antusiasme. Tanpa variasi atau komunikasi mengenai kebutuhan masing-masing, gairah seksual perlahan bisa memudar.

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