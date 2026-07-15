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4 Cara Bikin Hubungan Intim Lebih Tahan Lama

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |02:04 WIB
4 Cara Bikin Hubungan Intim Lebih Tahan Lama
4 Cara Bikin Hubungan Intim Lebih Tahan Lama (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Banyak pasangan menganggap hubungan intim yang berlangsung lama identik dengan kepuasan. Padahal, penelitian menunjukkan tidak ada patokan pasti mengenai durasi ideal karena setiap pasangan memiliki preferensi yang berbeda. Meski begitu, bagi pasangan yang ingin memperpanjang momen bercinta, ada beberapa cara yang bisa dicoba agar hubungan intim terasa lebih nyaman dan memuaskan.

Sebuah penelitian terhadap pasangan heteroseksual di lima negara mencatat rata-rata penetrasi vagina berlangsung sekitar 5,4 menit sebelum pria mengalami ejakulasi. Sementara survei terhadap terapis seks menyebut durasi 7 hingga 13 menit dinilai sebagai rentang yang ideal untuk sebagian besar pasangan, demikian dilansir dari laman Mindbodygreen.

Jika ingin membuat hubungan intim berlangsung lebih lama, berikut empat tips yang bisa diterapkan.

1. Gunakan Pelumas

Pelumas dapat membantu mengurangi gesekan selama berhubungan intim sehingga aktivitas seksual terasa lebih nyaman, terutama jika berlangsung lebih lama. Selain itu, pelumas juga membantu mencegah rasa nyeri akibat berkurangnya pelumasan alami.

2. Coba Teknik Edging

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