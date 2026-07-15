Diet Ekstrem Karina Aespa Terungkap, Turun 4 Kg Sehari dengan Cara yang Bikin Kaget

KARINA aespa mengungkap pengalaman diet ekstrem yang pernah dilakukannya saat masih menjadi trainee. Penyanyi asal Korea Selatan itu mengaku pernah mengalami perubahan berat badan hingga turun 4 kilogram dalam satu hari.

Lalu, Karina pun berusaha menurunkannya kembali dalam waktu yang sama. Usahanya berbuah manis hingga pernah turun 4 kilogram langsung dalam 1 hari.

1. Diet Ekstrem

Cerita tersebut diungkapkan Karina saat menjadi bintang tamu dalam program variety show JTBC “Please Take Care of My Refrigerator”. Dia hadir bersama rekan satu grupnya, Winter.

Dalam acara tersebut, Karina mengatakan dirinya termasuk orang yang berat badannya mudah berubah. Ia kemudian membuat para bintang acara terkejut ketika menceritakan bahwa pernah mengalami kenaikan berat badan hingga 4 kilogram hanya dalam satu hari.

Yang lebih mengejutkan lagi, Karina berhasil menurunkannya kembali pada hari yang sama. Karina menjelaskan, kejadian itu terjadi saat dirinya masih menjalani masa pelatihan sebagai idol.

“Aku tipe yang cepat naik berat badan, tapi juga cepat turun,” ungkap Karina, dilansir dari Sports Chosun.

2. Olahraga 5–6 Jam dengan Pakaian Berlapis

Karina mengingat bahwa saat itu ia sempat makan cukup banyak tanpa memperhatikan berat badan. Ketika menimbang tubuhnya, ia terkejut karena angka di timbangan bertambah 4 kilogram.

Karena harus melakukan penimbangan pada keesokan harinya, ia pun melakukan cara ekstrem untuk menurunkan berat badan. Setelah pulang, ia juga melakukan mandi setengah badan selama satu jam sebagai bagian dari usahanya menurunkan berat badan.

“Aku menyalakan pemanas di ruang latihan, memakai legging, baju sauna, hoodie, dan jaket tebal, lalu berlari selama 5 sampai 6 jam sampai sekitar 100 lagu selesai,” kata Karina.

Mendengar cerita tersebut, mantan atlet sepak bola Korea Selatan Ahn Jung-hwan mengatakan metode yang dilakukan Karina mirip dengan cara atlet menurunkan berat badan sebelum pertandingan. Menurutnya, berat badan yang turun cepat dalam kondisi seperti itu sebagian besar berasal dari kehilangan cairan tubuh melalui keringat, bukan penurunan lemak.

“Kalau melakukan itu, rasanya tubuh benar-benar kehilangan energi,” ujar Karina.