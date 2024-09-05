Prada Tunjuk Karina Aespa Jadi Wajah Baru Brand Ambassador

KARINA Aespa telah memantapkan namanya di kalangan artis Korea yang menjadi duta merek-merek populer. Kali ini Karina terpilih menjadi brand ambasador Prada.

Ini pun menjadi tonggak penting dalam karirnya sebagai salah satu artis K-pop. Penunjukkan ini pun tidak terlepas dari penampilannya yang menonjol di acara fashion sebelumnya dan mempererat kolaborasi dunia musik dan fashion.



Karina, anggota grup K-pop Aespa, baru-baru ini diumumkan sebagai duta baru rumah mode mewah Italia Prada. Karina pun menjadi salah satu artis K-Pop generasi keempat yang paling populer. Prada menunjuk Karina sebagai salah satu aktris K-Pop terbaik, yang terkenal dengan groupnya Aespa.

Karina yang merupakan penari utama dan pemimpin grup Aespa, pertama kali mencuri perhatian dengan debutnya "Black Mamba". Konsep unik aespa yang menggabungkan anggota asli dengan avatar virtual menjadikan mereka salah satu grup K-Pop paling ikonik.



Pada Mei 2024, Aespa merilis album debut mereka bertajuk "Armageddon". Album ini pun menghasilkan beberapa hits seperti "Supernova" dan "Armageddon", yang semakin memperkuat posisi mereka di kancah musik internasional.

Prada pun membagikan foto Karina, dengan potret resmi yang menampilkan dirinya dalam gaun sleeveless hitam dengan aksen pita, tampil elegan di latar belakang putih. Penampilan yang simple akan tetapi memberikan kesan elegan ini semakin memancarkan aura yang dimiliki oleh idol K-Pop berusia 24 tahun ini.

Karina sebelumnya mencuri perhatian saat menghadiri show Prada Men’s Fall 2024 di Milan dengan gaun sutra gazar dari koleksi musim semi 2024. Prada menyoroti bahwa visual Karina yang menonjol dan penampilan panggungnya yang memukau membuatnya menjadi sosok yang istimewa di industri K-pop.

Brand kenamaan ini menyatakan bahwa selain kesuksesannya dalam musik, Karina juga telah menunjukkan keahliannya dalam berbagai acara televisi dan proyek media, menjadikannya tokoh utama dalam industri K-Pop yang berdampak besar.

Karina bergabung dengan beberapa artis Korea Selatan lainnya yang menjadi duta merek Prada, termasuk Kim Tae-ri, Jeon So-mi, Sana TWICE, Jaehyun NCT, dan ENHYPEN. Prada juga telah mengonfirmasi bahwa Karina akan hadir di acara Prada Men's Fall/Winter 2024 di Milan tahun ini. Kita nantikan proyek Karina Aespa dan Prada selanjutnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)