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Viral! Ayah Menangis Histeris Antar Anak di Hari Pertama Sekolah: Dunia Jangan Jahat-Jahat Ya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Ayah Menangis Histeris Antar Anak di Hari Pertama Sekolah: Dunia Jangan Jahat-Jahat Ya
Ayah nangis antar anak sekolah. (Foto: Instagram/@hwandjay_story)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang ayah menangis histeris saat mengantar anaknya sekolah di hari pertama. Ayah ini juga tulis pesan menyentuh.

Ya, momen hari pertama sekolah selalu dipenuhi berbagai emosi. Bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga orangtua.

Ayah nangis antar anak sekolah

1. Ayah Menangis Histeris

Belum lama ini, sebuah video yang memperlihatkan seorang ayah menangis saat mengantar anaknya ke sekolah viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @hwandjay_story ini pun mengundang simpati warganet.

Dalam video yang beredar, sang ayah tampak berusaha tegar saat mengantar buah hatinya memasuki lingkungan sekolah. Dia memeluk sang putri yang hendak berpamitan untuk masuk ke sekolah memulai menimba ilmu.

Ayah ini pun tampak memeluk hangat sang putri yang mulai masuk sekolah taman kanak-kanak. Sang ayah yang tampak begitu mencintai anak-anaknya ini, mengantar putrinya sembari juga mengendong anaknya yang lain yang masih bayi.

Saat sang anak mulai memasuki gerbang sekolah yang disambut oleh guru, rasa haru terlihat mulai dirasakan sang ayah. Dia mulai mengelap air mata yang membasahi pipinya.

Puncak rasa harunya terjadi saat berada di mobil. Rekaman itu menampilkan sang ayah yang terus menangis hingga sesenggukan. Sang istri yang tampaknya berada di sampingnya pun berusaha menenangkannya.

 

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